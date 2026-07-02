Commenti alla frase di Emil Cioran
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Concordo... ogni relazione, concreta e sentita, è frutto di misteriose, inaferrabili coordinate.Da: GiusyData: lunedì 29 giugno alle ore 5:38
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..Poco condivisibile ed antitetico all'invito al colloquio come unico mezzo per dipanare i contrasti e giungere ad una effettiva conoscenzaDa: marcella ranieriData: martedì 29 giugno 2010 alle ore 17:10
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Salve, Concordo con Silvia, propio una ristretta cerchia di amici...." che si conoscono da molti anni " si può instaurare questa comunicazione!Da: paoloData: martedì 29 giugno 2010 alle ore 13:36
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"fra gli esseri" mi sembra troppo generico e praticamente impossibile. Ritengo che questa affermazione può essere valida per persone che si conoscono così intimamente e si vogliono un tale bene, da non esserci alcun bisogno di esternare i propri pensieri; pertanto la trovo valida per una ristrettissima cerchia di un essere umano.Da: Elsa SabbadinData: martedì 29 giugno 2010 alle ore 13:08