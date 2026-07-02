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Commenti alla frase di Emil Cioran

Il vero contatto fra gli esseri si stabilisce solo con la presenza muta, con l'apparente non-comunicazione, con lo scambio misterioso e senza parole che assomiglia alla preghiera interiore.

  • Concordo... ogni relazione, concreta e sentita, è frutto di misteriose, inaferrabili coordinate.

    Da: Giusy
    Data: lunedì 29 giugno alle ore 5:38

  • ..Poco condivisibile ed antitetico all'invito al colloquio come unico mezzo per dipanare i contrasti e giungere ad una effettiva conoscenza

    Da: marcella ranieri
    Data: martedì 29 giugno 2010 alle ore 17:10

  • Salve, Concordo con Silvia, propio una ristretta cerchia di amici...." che si conoscono da molti anni " si può instaurare questa comunicazione!

    Da: paolo
    Data: martedì 29 giugno 2010 alle ore 13:36

  • "fra gli esseri" mi sembra troppo generico e praticamente impossibile. Ritengo che questa affermazione può essere valida per persone che si conoscono così intimamente e si vogliono un tale bene, da non esserci alcun bisogno di esternare i propri pensieri; pertanto la trovo valida per una ristrettissima cerchia di un essere umano.

    Da: Elsa Sabbadin
    Data: martedì 29 giugno 2010 alle ore 13:08

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