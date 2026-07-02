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Commenti alla frase di Gilbert Keith Chesterton

Non abbattere mai una palizzata prima di conoscere la ragione per cui fu costruita.

  • Sono del parere che, in generale, non sia una cosa intelligente intromettersi in ciò che un altro ha fatto per una ragione che per certo è conosciuta a lui, Ovvio che doveva averne un motivo, in caso contrario non l'avrebbe fatto.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 8:27

  • ... è questa la risposta assennata che DOBBIAMO dare, oggi, alla globalizzazione e all'immigrazione "a porte spalancate" senza alcuna, degli autoctoni, tutela o protezione della cultura e della civiltà cristiano-occidentale.

    Da: Giusy
    Data: ieri alle ore 8:10

  • non sono per niente daccordo anche se una palizzata è stata creata per proteggere gente sarebbe stato meglio far vivere la popolazione senza privazioni e con tutte le libertà possibili e immaginabili in modo che la popolazione non si deve neanche minimamente preoccupare...io abbatto qualsiasi palizzata mi trovo davanti perchè non vorrei mai vivere essendo chiuso

    Da: rossella albanese
    Data: venerdì 2 luglio 2010 alle ore 23:49

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