Commenti alla frase di Gilbert Keith Chesterton
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Sono del parere che, in generale, non sia una cosa intelligente intromettersi in ciò che un altro ha fatto per una ragione che per certo è conosciuta a lui, Ovvio che doveva averne un motivo, in caso contrario non l'avrebbe fatto.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 8:27
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... è questa la risposta assennata che DOBBIAMO dare, oggi, alla globalizzazione e all'immigrazione "a porte spalancate" senza alcuna, degli autoctoni, tutela o protezione della cultura e della civiltà cristiano-occidentale.Da: GiusyData: ieri alle ore 8:10
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non sono per niente daccordo anche se una palizzata è stata creata per proteggere gente sarebbe stato meglio far vivere la popolazione senza privazioni e con tutte le libertà possibili e immaginabili in modo che la popolazione non si deve neanche minimamente preoccupare...io abbatto qualsiasi palizzata mi trovo davanti perchè non vorrei mai vivere essendo chiusoDa: rossella albaneseData: venerdì 2 luglio 2010 alle ore 23:49