Non abbattere mai una palizzata prima di conoscere la ragione per cui fu costruita.

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Aforisma di Gilbert Keith Chesterton
Breve biografia di Gilbert Keith Chesterton
Gilbert Keith Chesterton nasce a Londra il 29 maggio 1874; la sua è una agiata famiglia di confessione anglicana. Il padre Edward Chesterton è un originale agente immobiliare che lavora in società con il fratello; la madre Marie-Louise Grosjean, è figlia di un predicatore laico calvinista svizzero e di una donna scozzese: sarà proprio la...
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