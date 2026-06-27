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Citazione dal film Fight Club

Con l'insonnia nulla è reale. Tutto è lontano. Tutto è una copia di una copia di una copia…

Dal film

Fight Club

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
La pellicola racconta la vicenda di un consulente di una casa automobilistica importante, impegnato nel ramo assicurativo, che rappresenta il modello del classico yuppie sconfitto sotto il profilo esistenziale, tormentato dalla sua quotidianità: perennemente insonne, colpito da attacchi dansia, stordito dai fusi orari, in grado di trovare una sensazione di calma apparente unicamente attraverso la frequentazione di gruppi di ascolto che raccolgono malati terminali, persone colpite da patologie incurabili.

In occasione di uno di...Leggi di più

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La libertà incomincia quando dici ai pettegoli di andare a quel paese.

La libertà incomincia quando dici ai pettegoli di andare a quel paese.

Robert A. Heinlein

Robert A. Heinlein

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