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Commenti alla frase di Thomas Carlyle

Felice colui che ha trovato il suo lavoro. Non chieda altra felicità.

  • Quando l'esistenza dipende dall'avere un lavoro e, quando questo è quello che desideriamo fare, credo non si possa che essere felici. Il lavoro però non può essere l'unica occupazione e ragione della vita, ci sono tantissime altre cose alle quali dedicarsi.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 19 giugno alle ore 14:37

  • Il lavoro, così agognato ma anche così criticato: nessuno, nella maggioranza dei casi, è felice e grato per esso ed, invece, esso è la fonte della nostra dignità

    Da: Giusy
    Data: venerdì 19 giugno alle ore 5:31

  • condivido pienamente, un lavoro gratificante e adatto alla propria personalità può riempire una vita

    Da: Rita Sebastiani
    Data: domenica 20 giugno 2010 alle ore 14:42

  • Parole più che giuste...

    Da: Giovanna
    Data: sabato 19 giugno 2010 alle ore 19:32

  • In queste parole c'è la verità che pochi conoscono. E pochi riescono a raggiungere. Sono anche fortunati coloro che riescono a voler fare a tutti i costi il lavoro, [che oltre a poter raggiungere il necessario al vivere], le da la felicità, perchè le piace e le da soddisfazione a fare il lavoro bello.

    Da: guido perazzi
    Data: sabato 19 giugno 2010 alle ore 9:50

  • santa verità

    Da: ettore sergio
    Data: sabato 19 giugno 2010 alle ore 7:26

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