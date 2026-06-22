Commenti alla frase di Thomas Carlyle
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Quando l'esistenza dipende dall'avere un lavoro e, quando questo è quello che desideriamo fare, credo non si possa che essere felici. Il lavoro però non può essere l'unica occupazione e ragione della vita, ci sono tantissime altre cose alle quali dedicarsi.Da: Gladys BozanicData: venerdì 19 giugno alle ore 14:37
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Il lavoro, così agognato ma anche così criticato: nessuno, nella maggioranza dei casi, è felice e grato per esso ed, invece, esso è la fonte della nostra dignitàDa: GiusyData: venerdì 19 giugno alle ore 5:31
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condivido pienamente, un lavoro gratificante e adatto alla propria personalità può riempire una vitaDa: Rita SebastianiData: domenica 20 giugno 2010 alle ore 14:42
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Parole più che giuste...Da: GiovannaData: sabato 19 giugno 2010 alle ore 19:32
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In queste parole c'è la verità che pochi conoscono. E pochi riescono a raggiungere. Sono anche fortunati coloro che riescono a voler fare a tutti i costi il lavoro, [che oltre a poter raggiungere il necessario al vivere], le da la felicità, perchè le piace e le da soddisfazione a fare il lavoro bello.Da: guido perazziData: sabato 19 giugno 2010 alle ore 9:50
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santa veritàDa: ettore sergioData: sabato 19 giugno 2010 alle ore 7:26