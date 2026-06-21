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Dialogo dal film Dracula di Bram Stoker
Mina: Oh, sì, amore mio, mi avete trovata.
Dracula: Vita mia... Mia preziosa vita.
Mina: Ho voluto che questo avvenisse. Ora sì, lo so. Voglio stare con voi, sempre.
Dracula: Non sapete quello che state dicendo.
Mina: Oh, sì... sì, lo so. Temevo che non avrei mai più sentito le vostre carezze. Pensavo foste morto.
Dracula: [porta la mano di Mina sul suo petto] Non c'è vita in questo corpo.
Mina: Ma voi vivete. Voi vivete. Che cosa siete voi? Io devo sapere. Dovete dirmelo.
Dracula: Io... io sono... niente. Senza vita. Senz'anima...
Mina: Cosa volete dire?
Dracula: ...odiato e temuto. Sono morto per tutta l'umanità. Ascoltatemi: io sono il mostro che gli uomini che respirano bramerebbero uccidere. Io sono Dracula.
Mina: [lo colpisce] No! Voi avete assassinato Lucy!... [Mina piange] Io vi amo. E che Dio mi perdoni per questo!
Voglio essere come voi siete. Vedere come voi vedete, amare come voi amate.
Dracula: Mina, per venire con me dovete... dipartire dalla vostra vita umana e rinascere con me.
Mina: Voi siete il mio amore, e la mia vita per sempre.
Dracula: Allora io vi do la vita eterna, l'amore eterno. Il potere delle tempeste e degli animali della Terra. Venite con me per essere la mia amata sposa, per sempre.
Mina: Verrò, sì, sì.
Dracula: [la morde e si incide il petto] Oh, Mina. Bevete e unitevi a me nella eterna vita. [Mina beve il sangue] No! Non posso permettere che accada.
Mina: Vi prego, non importa. Fatemi vostra.
Dracula: Mina, sarete maledetta come me che devo camminare nell'ombra della Morte per l'eternità, io vi amo troppo... per condannarvi.
Mina: Allora portatemi via da tutta questa morte!
Dracula: Vita mia... Mia preziosa vita.
Mina: Ho voluto che questo avvenisse. Ora sì, lo so. Voglio stare con voi, sempre.
Dracula: Non sapete quello che state dicendo.
Mina: Oh, sì... sì, lo so. Temevo che non avrei mai più sentito le vostre carezze. Pensavo foste morto.
Dracula: [porta la mano di Mina sul suo petto] Non c'è vita in questo corpo.
Mina: Ma voi vivete. Voi vivete. Che cosa siete voi? Io devo sapere. Dovete dirmelo.
Dracula: Io... io sono... niente. Senza vita. Senz'anima...
Mina: Cosa volete dire?
Dracula: ...odiato e temuto. Sono morto per tutta l'umanità. Ascoltatemi: io sono il mostro che gli uomini che respirano bramerebbero uccidere. Io sono Dracula.
Mina: [lo colpisce] No! Voi avete assassinato Lucy!... [Mina piange] Io vi amo. E che Dio mi perdoni per questo!
Voglio essere come voi siete. Vedere come voi vedete, amare come voi amate.
Dracula: Mina, per venire con me dovete... dipartire dalla vostra vita umana e rinascere con me.
Mina: Voi siete il mio amore, e la mia vita per sempre.
Dracula: Allora io vi do la vita eterna, l'amore eterno. Il potere delle tempeste e degli animali della Terra. Venite con me per essere la mia amata sposa, per sempre.
Mina: Verrò, sì, sì.
Dracula: [la morde e si incide il petto] Oh, Mina. Bevete e unitevi a me nella eterna vita. [Mina beve il sangue] No! Non posso permettere che accada.
Mina: Vi prego, non importa. Fatemi vostra.
Dracula: Mina, sarete maledetta come me che devo camminare nell'ombra della Morte per l'eternità, io vi amo troppo... per condannarvi.
Mina: Allora portatemi via da tutta questa morte!
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Anno 1462, Costantinopoli era caduta. I musulmani turchi dilagavano in Europa, minacciando tutto il mondo cristiano. Dalla Transilvania si levò a difesa della chiesa un cavaliere romeno del Sacro Ordine del Dragone, Vlad Ţepeş conosciuto anche con il nome di "Draculea". Quando ritornò a casa, scoprì che Elisabeta, principessa romena nonché sua sposa, era morta suicida quando ricevette, dai turchi sconfitti e vendicativi, la falsa notizia della morte dell'amato. Alle parole del sacerdote Cesare, che sentenziò la dannazione...Leggi di più
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