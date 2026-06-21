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Dracula di Bram Stoker: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Anno 1462, Costantinopoli era caduta. I musulmani turchi dilagavano in Europa, minacciando tutto il mondo cristiano. Dalla Transilvania si levò a difesa della chiesa un cavaliere romeno del Sacro Ordine del Dragone, Vlad Ţepeş conosciuto anche con il nome di "Draculea". Quando ritornò a casa, scoprì che Elisabeta, principessa romena nonché sua sposa, era morta suicida quando ricevette, dai turchi sconfitti e vendicativi, la falsa notizia della morte dell'amato. Alle parole del sacerdote Cesare, che sentenziò la dannazione...Leggi di più

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