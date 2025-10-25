Aforismi
Il mare e la sorte si agitano sotto lo stesso soffio.
L'uomo che ride

Victor Hugo nacque il 26 febbraio 1802 a Besançon (Francia). Suo padre, Leopold-Sigisberg Hugo, generale dell'esercito napoleonico, seguì in Italia e in Spagna Giuseppe Bonaparte, e i figli e la moglie, Sofia Trebuchet, gli furono accanto nei suoi spostamenti. La Restaurazione pose fine a questo vagabondare. Dal 1815 al 1818, Victor...
Biografia di Victor Hugo su Biografieonline.it

