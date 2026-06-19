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Commenti alla frase di Karl Marx
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Caro Marx, per fortuna la realtà è differente da come tu desideravi che fosse... la gente ha occhi e desideri propri per cui ciascuno ha la propria visione delle cose, i propri gusti ed i propri desideri... ed è una fortuna che il mondo abbia mille colori e non sia grigio ed uniformato come era tuo desiderio che fosse.Da: Gladys BozanicData: martedì 16 giugno alle ore 15:28
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L'errore fu proprio questo: non esiste un solo colore... e no esiste un "unico" uomo...Da: GiusyData: martedì 16 giugno alle ore 14:11
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ma che intende dire?
che significa?Da: guido perazziData: mercoledì 16 giugno 2010 alle ore 21:31