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Commenti alla frase di Karl Marx

Ogni goccia di rugiada nella quale si rifletta il sole brilla in un gioco infinito di colori, ma il sole spirituale dovrebbe generare un solo colore, e cioè il colore ufficiale, senza tenere conto dei tanti individui, dei tanti oggetti nei quali l'uomo si riflette.

  • Caro Marx, per fortuna la realtà è differente da come tu desideravi che fosse... la gente ha occhi e desideri propri per cui ciascuno ha la propria visione delle cose, i propri gusti ed i propri desideri... ed è una fortuna che il mondo abbia mille colori e non sia grigio ed uniformato come era tuo desiderio che fosse.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 16 giugno alle ore 15:28

  • L'errore fu proprio questo: non esiste un solo colore... e no esiste un "unico" uomo...

    Da: Giusy
    Data: martedì 16 giugno alle ore 14:11

  • ma che intende dire?
    che significa?

    Da: guido perazzi
    Data: mercoledì 16 giugno 2010 alle ore 21:31

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