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Commenti alla frase di Walt Whitman

Frase con immagine

Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi.
Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi.
Il canto di me stesso

  • Amo commentare una bellissima e, ricchissima frase come questa... piena di un'immensa interiorità.
    Analizzo i due aggettivi/ attributi:
    1) fiera= orgogliosa, compiuta e realizzata, senza alcuna ombra di invidia;
    2) composta= equilibrata, serena, dotata di una fermezza "felice" che, niente e nessuno, potrebbe far vacillare.
    Il mio auspicio: che per tutti, me compresa, sia così...

    Da: Giusy
    Data: ieri alle ore 7:05

  • E come foglia al vento, gira, cade, risale
    Sfiora acqua e cielo
    Sussulta in ultimo
    Prima di fermarsi a riposare
    La mia anima

    Da: gianni.zonca@libero
    Data: sabato 8 febbraio 2014 alle ore 14:30

  • e' un motore ad alta potenza, che può farci sfracellare così come può farci volare, da un istante all'altro. E noi siamo foglie al vento.

    Da: serena
    Data: martedì 15 marzo 2011 alle ore 11:57

  • l'anima e'un capolavoro perche'e'il motore del vivere dell'uomo.gli universi sono infini e il valore dell'animo non e'forse infinito e travalica l'infinitezza di tutti i possibili infiniti universi?agli attenti lettori l'impegno di scoprire il mistero ed il valore della nostra esistenza terrena e perche'no anche ultraterrena?

    Da: Claudio Cavaliere:Il Moschettire Del "Verum"
    Data: lunedì 14 marzo 2011 alle ore 8:02

  • Composta?? difficile, di fronte ad un milione di universi,mantenere salda e composta l'anima, senza mettersi in discussione... penso piuttosto rimanga piacevolmente sorpresa e allo stesso tempo disorientata...

    Da: serena
    Data: domenica 13 marzo 2011 alle ore 19:44

  • cosa ne ho in cambio se i sentimenti sono a pezzi?

    Da: fabrizio
    Data: domenica 27 giugno 2010 alle ore 15:17

  • E' veramente stupenda. Io la interpreto così: mantieni la dignità in cui credi, non ti far distrarre dalle lusinghe del mondo, prosegui diritto nel percorso difficile ma coerente con le tue credenze: però portale con te con umiltà....

    Da: ELSA SABBADIN
    Data: domenica 27 giugno 2010 alle ore 9:53

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