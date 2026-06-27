Commenti alla frase di Walt Whitman
Frase con immagine
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Amo commentare una bellissima e, ricchissima frase come questa... piena di un'immensa interiorità.
Analizzo i due aggettivi/ attributi:
1) fiera= orgogliosa, compiuta e realizzata, senza alcuna ombra di invidia;
2) composta= equilibrata, serena, dotata di una fermezza "felice" che, niente e nessuno, potrebbe far vacillare.
Il mio auspicio: che per tutti, me compresa, sia così...Da: GiusyData: ieri alle ore 7:05
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E come foglia al vento, gira, cade, risale
Sfiora acqua e cielo
Sussulta in ultimo
Prima di fermarsi a riposare
La mia animaDa: gianni.zonca@liberoData: sabato 8 febbraio 2014 alle ore 14:30
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e' un motore ad alta potenza, che può farci sfracellare così come può farci volare, da un istante all'altro. E noi siamo foglie al vento.Da: serenaData: martedì 15 marzo 2011 alle ore 11:57
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l'anima e'un capolavoro perche'e'il motore del vivere dell'uomo.gli universi sono infini e il valore dell'animo non e'forse infinito e travalica l'infinitezza di tutti i possibili infiniti universi?agli attenti lettori l'impegno di scoprire il mistero ed il valore della nostra esistenza terrena e perche'no anche ultraterrena?Da: Claudio Cavaliere:Il Moschettire Del "Verum"Data: lunedì 14 marzo 2011 alle ore 8:02
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Composta?? difficile, di fronte ad un milione di universi,mantenere salda e composta l'anima, senza mettersi in discussione... penso piuttosto rimanga piacevolmente sorpresa e allo stesso tempo disorientata...Da: serenaData: domenica 13 marzo 2011 alle ore 19:44
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cosa ne ho in cambio se i sentimenti sono a pezzi?Da: fabrizioData: domenica 27 giugno 2010 alle ore 15:17
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E' veramente stupenda. Io la interpreto così: mantieni la dignità in cui credi, non ti far distrarre dalle lusinghe del mondo, prosegui diritto nel percorso difficile ma coerente con le tue credenze: però portale con te con umiltà....Da: ELSA SABBADINData: domenica 27 giugno 2010 alle ore 9:53