Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi.

Whitman nasce il 31 maggio 1819 presso Huntington, Long Island (l'isola a forma di pesce di cui parla spesso nelle sue poesie, isola amata e odiata allo stesso tempo), da una famiglia dalle scarse risorse economiche. Il padre, benché privo di un lavoro fisso, mise al mondo ben nove figli. Whitman ebbe invece un legame particolare con la madre tanto che alla sua morte (avvenuta comunque in tardissima età), cadde in un vero e proprio stato di prostrazione. In questo senso, basti segnalare che alcune delle poche poesie intrise di... continua su Biografieonline.it