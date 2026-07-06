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Commenti alla frase di Mike Tyson

La vita non è un gioco. È sopravvivenza.

  • Per certo, dall'attimo in cui facciamo il primo respiro fino all'ultimo, tutta la vita consiste nel sopravvivere, alle ingiustizie, ai dolori ed a tutto ciò che l'inesorabile scorrere del tempo porta con sé.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 3 luglio alle ore 10:29

  • No !!!
    Dipende da COME la si vive...

    Da: Giusy
    Data: venerdì 3 luglio alle ore 5:29

  • Non sono proprio d' accordo la vita non è sopravvivenza, la vita è vita e come tale deve essere vissuta nel rispetto degli altri, la sopravvivenza è un' altra cosa.

    Da: Xarettes
    Data: sabato 3 luglio 2010 alle ore 14:08

  • be se lo dice lui che ne ha passatte di tutti i colori ,dalla miseria alla fame e viceversa in un batter d'occhio

    Da: antonio
    Data: sabato 3 luglio 2010 alle ore 9:42

  • Per vivere non c'è bisogno di sopravvivere ma vivere la vita è accettare ogni momento anche il più faticoso e non dimenticare mai che gli altri sono prima di noi questo è il segreto della felicità. ciao a tutti mary

    Da: mary
    Data: sabato 3 luglio 2010 alle ore 0:07

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