La vita non è un gioco. È sopravvivenza.

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Frase di Mike Tyson
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Breve biografia di Mike Tyson
Michael Gerard Tyson nasce il 30 giugno 1966 a Southington, Ohio (USA), in un ghetto nero di Brooklyn. Approda nel settore professionistico del pugilato a diciannove anni. Il suo primo incontro è datato 23 marzo 1985: alla fine del primo round batte Hector Mercedes. È esploso nel mondo della boxe fin dai sui primi incontri, nei quali...
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