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Commenti alla frase di Lucio Anneo Seneca

Tutta l'arte è imitazione della natura.

  • La Natura oggi non è rispettata dai Mostri dell'inquinamento e dai pessimi comportamenti degli Umani.
    Ognuno di noi dovrebbe sentire il dovere assoluto di rispettarla e aiutarla al massimo delle sue personali possibilità. Il pianeta non si salva da solo. Senza piante, fiori, animali l'uomo non può vivere.
    Amiamoli per cambiare il nostro destino.

    Da: Giorgio Meneghelli
    Data: domenica 5 luglio alle ore 12:38

  • Gli umani possono solamente cercare d'imitare la natura, ma ciò di cui essa è capace è unico, le sue forme, la sua tavolozza di colori i suoi suoni sono tutti capolavori difficilmente riproducibili.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 5 luglio alle ore 8:00

  • Ne sono convinta.

    Da: Giusy
    Data: domenica 5 luglio alle ore 5:11

  • La Naturaleza es verdadera y propia de la pared de arte Misma sólo imitable.

    Da: Pedro Juan
    Data: lunedì 5 luglio 2010 alle ore 12:41

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