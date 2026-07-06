Commenti alla frase di Lucio Anneo Seneca
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La Natura oggi non è rispettata dai Mostri dell'inquinamento e dai pessimi comportamenti degli Umani.
Ognuno di noi dovrebbe sentire il dovere assoluto di rispettarla e aiutarla al massimo delle sue personali possibilità. Il pianeta non si salva da solo. Senza piante, fiori, animali l'uomo non può vivere.
Amiamoli per cambiare il nostro destino.Da: Giorgio MeneghelliData: domenica 5 luglio alle ore 12:38
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Gli umani possono solamente cercare d'imitare la natura, ma ciò di cui essa è capace è unico, le sue forme, la sua tavolozza di colori i suoi suoni sono tutti capolavori difficilmente riproducibili.Da: Gladys BozanicData: domenica 5 luglio alle ore 8:00
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Ne sono convinta.Da: GiusyData: domenica 5 luglio alle ore 5:11
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La Naturaleza es verdadera y propia de la pared de arte Misma sólo imitable.Da: Pedro JuanData: lunedì 5 luglio 2010 alle ore 12:41