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Frase di Lucio Anneo Seneca

Tutta l'arte è imitazione della natura.

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Breve biografia di Lucio Anneo Seneca

Lucio Annéo Seneca nasce a Cordoba, capitale della Spagna Betica, una delle più antiche colonie romane fuori del territorio italico. I suoi fratelli erano Novato e Mela, padre del futuro poeta Lucano. Nato il 21 maggio di un anno di non certa determinazione, le possibili date attribuite dagli studiosi sono generalmente tre: l'1, il 3 o...
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Biografia di Lucio Anneo Seneca su Biografieonline.it

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