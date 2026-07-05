Tutta l'arte è imitazione della natura.

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Frase di Lucio Anneo Seneca
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Breve biografia di Lucio Anneo Seneca
Lucio Annéo Seneca nasce a Cordoba, capitale della Spagna Betica, una delle più antiche colonie romane fuori del territorio italico. I suoi fratelli erano Novato e Mela, padre del futuro poeta Lucano.
Nato il 21 maggio di un anno di non certa determinazione, le possibili date attribuite dagli studiosi sono generalmente tre: l'1, il 3 o...
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