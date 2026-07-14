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Frase di Michelangelo Antonioni
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Breve biografia di Michelangelo Antonioni
Coetaneo di tanti registi neorealisti (Luchino Visconti per citarne uno su tutti) Michelangelo Antonioni nasce a Ferrara il 29 settembre 1912.
Arriva al cinema dopo lunghe e significative esperienze negli anni '50 e più di altri quindi si trova ad essere testimone del passaggio da un'epoca ad un'altra.
Michelangelo...
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Biografia di Michelangelo Antonioni su Biografieonline.it
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