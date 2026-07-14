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Frase di Michelangelo Antonioni

Bisogna che un film abbia una eco nella vita dello spettatore, che lo spettatore se lo porti dietro. E allora, se questa eco rimane, rimane all'interno dello spettatore, allora vuol dire che l'esperienza che lo spettatore ha vissuto vedendo il film gli è servita.

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Breve biografia di Michelangelo Antonioni

Coetaneo di tanti registi neorealisti (Luchino Visconti per citarne uno su tutti) Michelangelo Antonioni nasce a Ferrara il 29 settembre 1912. Arriva al cinema dopo lunghe e significative esperienze negli anni '50 e più di altri quindi si trova ad essere testimone del passaggio da un'epoca ad un'altra. Michelangelo...
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