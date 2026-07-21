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Commenti alla frase di Voltaire
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È vero, ciò che può essere classificato come balordaggine non può essere motivo per non venire perdonato, ma ciò che oltrepassa tale classifica anche perdonando difficilmente può essere cancellato dalla memoria ed è quindi normale che si taglino i ponti. Ciascuno di noi ha dei limiti oltre i quali gli è impossibile andare, sarebbe come rinnegare se stessi e ciò che si è, cioè ci sono valori che non vanno calpestati, per quanto uno possa essere propenso a perdonare, non può scordare.Da: Gladys BozanicData: venerdì 17 luglio alle ore 9:04