Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Voltaire

Noi siamo tutti impastati di debolezze e di errori: perdonarci reciprocamente le nostre balordaggini è la prima legge di natura.

  • È vero, ciò che può essere classificato come balordaggine non può essere motivo per non venire perdonato, ma ciò che oltrepassa tale classifica anche perdonando difficilmente può essere cancellato dalla memoria ed è quindi normale che si taglino i ponti. Ciascuno di noi ha dei limiti oltre i quali gli è impossibile andare, sarebbe come rinnegare se stessi e ciò che si è, cioè ci sono valori che non vanno calpestati, per quanto uno possa essere propenso a perdonare, non può scordare.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 17 luglio alle ore 9:04

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail