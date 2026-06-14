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Commenti alla frase di Arthur Schopenhauer
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Mi dispiace, grande Maestro, ma non sono, per niente, d'accordo. L'esaltazione delle qualità individuali, spesso, è fine a se stessa... è, infatti, l'unione collettiva de esse, le qualità di ciascuno, che va a costituire il nobile valore e concetto di Patria, per il quale si sono immolate generazioni di uomini e donne.Da: GiusyData: venerdì 12 giugno alle ore 8:09