Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Arthur Schopenhauer

La più umile specie di superbia è l'orgoglio nazionale. In chi ne è affetto esso rivela infatti la mancanza di qualità individuali delle quali potrebbe andare orgoglioso; altrimenti non ricorrerebbe a ciò che condivide con tanti milioni di individui.

  • Mi dispiace, grande Maestro, ma non sono, per niente, d'accordo. L'esaltazione delle qualità individuali, spesso, è fine a se stessa... è, infatti, l'unione collettiva de esse, le qualità di ciascuno, che va a costituire il nobile valore e concetto di Patria, per il quale si sono immolate generazioni di uomini e donne.

    Da: Giusy
    Data: venerdì 12 giugno alle ore 8:09

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail