Commenti alla frase di Fabio Volo
-
.... .. esempio di Romanticismo Moderno.... ahimèDa: GiusyData: lunedì 3 agosto alle ore 10:51
-
beh...per un pò di umorismo spinto lo state facendo passare per un maniaco demente...e tutte le altre 100 lodevoli citazioni?! anche quelle di un delicato romanticismo.. quelle no che non le commentate. tutti a puntare il dito al minimo sgarro, ma a tessere lodi.....eehh..quello si che è difficile..Da: robyData: mercoledì 11 gennaio 2012 alle ore 22:28
-
volgareDa: angelobluData: giovedì 5 agosto 2010 alle ore 14:41
-
Forte!!!Da: ricgiuData: lunedì 2 agosto 2010 alle ore 7:46
-
Ho riflettuto, a lungo, sul senso sconnesso della frase di Volo.accetto la sua irruente ironia,ma l'abbinamento rosa-sedere è di una volgarità nauseante.Vuol colpire l'opinione pubblica dei suoi fans: ebbene diamogli il premio N0bel della infinita e paurosa demenza intellettiva.Da: Claudio CavaliereData: lunedì 2 agosto 2010 alle ore 6:02