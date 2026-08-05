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Commenti alla frase di Fabio Volo

È stata quella volta che scherzando mi ha detto che ero un erotomane romantico. Non so esattamente cosa volesse dire. Ho immaginato di essere uno che compra una rosa, ma poi cerca di infilarla nel sedere.

  • .... .. esempio di Romanticismo Moderno.... ahimè

    Da: Giusy
    Data: lunedì 3 agosto alle ore 10:51

  • beh...per un pò di umorismo spinto lo state facendo passare per un maniaco demente...e tutte le altre 100 lodevoli citazioni?! anche quelle di un delicato romanticismo.. quelle no che non le commentate. tutti a puntare il dito al minimo sgarro, ma a tessere lodi.....eehh..quello si che è difficile..

    Da: roby
    Data: mercoledì 11 gennaio 2012 alle ore 22:28

  • volgare

    Da: angeloblu
    Data: giovedì 5 agosto 2010 alle ore 14:41

  • Forte!!!

    Da: ricgiu
    Data: lunedì 2 agosto 2010 alle ore 7:46

  • Ho riflettuto, a lungo, sul senso sconnesso della frase di Volo.accetto la sua irruente ironia,ma l'abbinamento rosa-sedere è di una volgarità nauseante.Vuol colpire l'opinione pubblica dei suoi fans: ebbene diamogli il premio N0bel della infinita e paurosa demenza intellettiva.

    Da: Claudio Cavaliere
    Data: lunedì 2 agosto 2010 alle ore 6:02

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