La frase non è tratta da nessuna opera letteraria famosa.



È spesso attribuita erroneamente a Shakespeare, ma non c'è alcuna prova a supporto.

La frase "Non t'ama chi amor ti dice ma t'ama chi guarda e tace" è apparsa per la prima volta in pubblicazioni italiane del XIX secolo, e la sua origine rimane un mistero.



Questa frase è diventata molto popolare ed è spesso usata per esprimere l'idea che l'amore vero è quello non espresso a parole, ma dimostrato attraverso azioni e attenzioni silenziose.



Ecco alcune possibili fonti della frase:

Tradizione orale: È possibile che la frase sia nata come proverbio o adagio popolare, tramandato di generazione in generazione oralmente.

Poesia dialettale: La frase potrebbe avere origine in una poesia o un testo scritto in dialetto italiano, e poi tradotta e diffusa in italiano standard.

Autore sconosciuto: È anche possibile che la frase sia stata creata da un autore sconosciuto, e poi diffusa attraverso manoscritti o pubblicazioni minori.



Indipendentemente dalla sua origine, la frase "Non t'ama chi amor ti dice ma t'ama chi guarda e tace" rimane un'espressione poetica e significativa dell'amore vero.