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Commenti alla frase di Jep Gambardella, tratta dal film La grande bellezza

A questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta: "La fessa". Io, invece, rispondevo: "L'odore delle case dei vecchi". La domanda era: "Che cosa ti piace di più veramente nella vita?" Ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore. Ero destinato a diventare Jep Gambardella.

Dal film

La grande bellezza
Jep Gambardella

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  • Un bellissimo "essere sensibili" che dipinge un artista.

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 10 giugno alle ore 18:58

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