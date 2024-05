Paul Atreides

Dune: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Paul Atreides e scopri di più sul film:

Breve trama del film

Nell'anno 10191 l'umanità è diffusa tra le stelle e l'universo conosciuto è retto dal Landsraad, un sistema feudale in cui le grandi casate, che possiedono interi pianeti, sono in perenne lotta per il potere.



La trama inizialmente coinvolge quattro differenti pianeti.



Pianeta Caladan, sede della casata Atreides

Il giovane Paul ha seguito un duro addestramento, in quanto è l'unico figlio ed erede che il duca Leto Atreides, detto "Il Giusto", ha avuto dalla sua amata concubina Lady Jessica. Jessica è però parte di un...Leggi di più

