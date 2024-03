San Patrizio nasce nell'anno 385 a Bannaventa Berniae con il nome di Maewyn Succat (sceglierà il nome latino di Patrizio solo successivamente). All'età di sedici anni viene rapito da alcuni pirati irlandesi, che lo vendono al re del North Dal Riada come schiavo. Qui entra in contatto con la religione celtica e impara la lingua gaelica; dopo alcuni anni, però, riesce a scappare e a tornare dai suoi familiari. Si converte al cristianesimo e diventa diacono; poi viene consacrato vescovo da San Germano d'Auxerre, in Gallia. In... continua su Biografieonline.it