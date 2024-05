Greco di origine turca Aristotelis Sokratis Onassis, nasce il 15 gennaio 1906, a Smirne. Nel 1923, a diciassette anni, emigra in Argentina per sfuggire alla rivoluzione di Ataturk; qui si dedica all'importazione di tabacco orientale e alla manifattura delle sigarette. A ventidue anni, nel 1928, Aristotele Onassis diviene console generale della Grecia e nel 1932, in piena depressione economica acquista navi mercantili a prezzi bassissimi. Non appena il mercato dei noli vede un rialzo, Onassis inizia una prosperosa e fortnuata... continua su Biografieonline.it