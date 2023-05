Michail Afanas'evič Bulgakov nasce il 15 maggio 1891 a Kiev, in Ucraina (ai tempi parte dell'impero russo), primo di sette fratelli (tre maschi e quattro femmine), figlio di un professore di storia e critica delle religioni occidentali e di una ex insegnante. Fin da bambino si appassiona al teatro e scrive commedie che i suoi fratelli mettono in scena. Nel 1901 inizia a frequentare il ginnasio di Kiev, dove sviluppa un interesse per la letteratura russa ed europea: i suoi autori preferiti sono Dickens, Saltykov-Shchedrin,... continua su Biografieonline.it