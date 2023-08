Gabriele Cirilli nasce il 12 giugno del 1967 a Sulmona, in Abruzzo. Dopo aver studiato al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti, nel 1990 recita nel film di Luigi Magni "In nome del popolo sovrano"; in televisione debutta nella miniserie "Scoop", diretta da Josè Maria Sanchez, l'anno successivo. Nel 1992 è nel cast di "Gole ruggenti", commedia cinematografica di Pier Francesco Pingitore, al fianco di Pippo Franco e Antonello Piroso; in tv, recita per Sandro Bolchi nella fiction "Assunta Spina". Nel... continua su Biografieonline.it