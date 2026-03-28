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Frase di Giorgio Faletti

- Come è andare in moto?
- È pericoloso, sempre. E veloce, se vuoi. Ma come ricompensa ogni volta c'è la libertà, se ne sei capace.
Niente di vero tranne gli occhi

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Breve biografia di Giorgio Faletti

C'è chi lo considerava un genio e chi lo definiva come il miglior scrittore italiano degli anni 2000. È lecito pensare che forse entrambe le affermazioni siano state volutamente esagerate ma una cosa è certa: Giorgio Faletti è stato uno di quei talenti come raramente se ne sono visti. La sua specificità era la poliedricità - e non si...
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