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Frase di Giorgio Faletti
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Breve biografia di Giorgio Faletti
C'è chi lo considerava un genio e chi lo definiva come il miglior scrittore italiano degli anni 2000.
È lecito pensare che forse entrambe le affermazioni siano state volutamente esagerate ma una cosa è certa: Giorgio Faletti è stato uno di quei talenti come raramente se ne sono visti. La sua specificità era la poliedricità - e non si...
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