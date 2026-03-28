C'è chi lo considerava un genio e chi lo definiva come il miglior scrittore italiano degli anni 2000. È lecito pensare che forse entrambe le affermazioni siano state volutamente esagerate ma una cosa è certa: Giorgio Faletti è stato uno di quei talenti come raramente se ne sono visti. La sua specificità era la poliedricità - e non si...

continua leggendo la:

Biografia di Giorgio Faletti su Biografieonline.it