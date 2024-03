Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo.

Sua Santità Tenzin Gyatso, 14° Dalai Lama del Tibet, possiede varie identità principali. È un monaco buddhista nell'ordine religioso fondato da Buddha Shakyamuni intorno al 525 a.C. e rivitalizzato in Tibet da Lama Tzong Khapa nel 1400: è quindi un portavoce dell'antica tradizione educativa buddhista. Per i suoi seguaci egli è una reincarnazione del Buddha Avalokiteshvara, l'arcangelo buddhista Mahayana della compassione, e in special modo il salvatore dei Tibetani. È anche un maestro vajra dei mandala esoterici del tantra dello yoga... continua su Biografieonline.it