Un momento di dolore vale una vita di gloria.

Louis Silvie "Louie" Zamperini nasce il 26 gennaio del 1917 a Olean, New York, figlio degli immigrati italiani Anthony e Louise. Trasferitosi con il resto della famiglia a Torrance, in California, nel 1919, frequenta la Torrance High School tra varie difficoltà: Louis, come i suoi familiari, non parla l'inglese, e per questo è vittima di bullismo. Anche per questo, il padre gli insegna a tirare di boxe per difendersi. I primi passi nell'atletica Per evitare che Louis finisca nei guai, in ogni caso, Pete - suo fratello più grande... continua su Biografieonline.it