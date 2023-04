Swami Kriyananda nasce il 19 maggio del 1926 con il nome di James Donald Walters a Teleajen, in Romania, figlio di genitori statunitensi: il padre, Ray, è un geologo della Esso impiegato nei giacimenti petroliferi romeni. James riceve un'educazione internazionale vivendo, da ragazzo, tra la Romania, la Svizzera, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Frequenta l'Haverford College per poi iscriversi alla Brown University: decide di lasciare l'università, però, quando gli manca solo un semestre per arrivare alla laurea, per dedicare la... continua su Biografieonline.it