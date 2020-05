Barbara De Rossi nasce il 9 agosto del 1960 a Roma. Nel 1976, ancora ragazzina, vince "Miss Teenager", concorso di bellezza in cui il ruolo di presidente della giuria è affidato al regista Alberto Lattuada; proprio quest'ultimo realizza "Fanciulle in fiore", un servizio che fa parte del rotocalco tv "Odeon. Tutto quanto fa spettacolo" e che vede protagonista Barbara insieme ad altre giovani esordienti, per poi farla esordire al cinema nel film "Così come sei", dove interpreta la figlia di Marcello Mastroianni. Nello stesso periodo...continua la lettura su Biografieonline.it