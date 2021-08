Dorothy Faye Dunaway nasce il 14 gennaio del 1941 a Bascom, in Florida, figlia di un militare dell'esercito statunitense. Proprio a causa dell'impiego del padre, sin da piccola cambia spesso città. Stabilitasi a Boston, studia recitazione per poi trasferirsi a New York, dove è allieva di Elia Kazan e lavora al Lincoln Center Repertory Theater. Nel 1961 debutta a Broadway prendendo parte a "A man for all seasons", dove interpreta la figlia di Thomas More. Successivamente, lavora ancora a Broadway e ottiene una piccola parte in "E...continua la lettura su Biografieonline.it