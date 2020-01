Frasi di Indira Gandhi Politica indiana Scarica il PDF con tutte le frasi di Indira Gandhi Download PDF

Breve biografia di Indira Gandhi

Indira Priyadarshini Nehru-Gandhi nasce il 19 novembre del 1917 a Allahabad, in India, in una famiglia di Kashmiri Pandit. Il padre, Jawaharlal Nehru, è una figura importante nella lotta del Paese per l'indipendenza dall'impero britannico. Cresciuta da sola (ha un fratello più piccolo, ma muore giovanissimo), trascorre un'infanzia tutt'altro che felice, anche a causa dell'assenza del padre, quasi sempre via per lavoro o addirittura in carcere (mentre la madre è di salute cagionevole, e morirà presto di tubercolosi). Gli...continua la lettura su Biografieonline.it

