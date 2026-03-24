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Frase di Pippo Baudo

Presento quei signori che hanno avuto un passo più veloce degli altri e sono arrivati. Non la gente comune. Loretta Goggi e Piero Chiambretti, Massimo Ranieri e Anna Galiena. Basta con Taricone, Cristina e Marina.

[Sette, 18 gennaio 2001]

Breve biografia di Pippo Baudo

Cultura della professionalità televisiva Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, noto presentatore tv siciliano, nasce a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Narra la leggenda che il giorno prima della seduta di laurea, Pippo Baudo si reca ad Erice per presentare il concorso di bellezza "Miss Sicilia" per poi ripartire all'alba, su...
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