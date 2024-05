Mai guardare i tromboni. Li incoraggerai.

Il compositore tedesco Richard Georg Strauss nasce a Monaco di Baviera il giorno 11 giugno 1864. Il padre Franz è primo corno nell'orchestra di Corte di Monaco, mentre la madre Josephine appartiene ad una delle famiglie più ricche della città, i Pschorr, famosi per la loro lunga storia di birrai. Non è imparentato in alcun modo con il compositore austriaco Johann Strauss. Grazie al padre il giovane Strauss si appassiona alla musica e inizia a comporre già all'età di sette anni. In seguito riceve lezioni di composizione dal maestro... continua su Biografieonline.it