Chi è Madalina Ghenea Madalina Diana Ghenea nasce l'8 agosto del 1988 a Slatina, in Romania. Dopo avere studiato pianoforte e danza classica per sette anni, a quindici anni intraprende la carriera di modella trasferendosi a Milano: sfila, tra gli altri, per Gattinoni, e nel frattempo si mantiene lavorando come cameriera. Da modella,...

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