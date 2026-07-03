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Frase di Madalina Ghenea
Breve biografia di Madalina Ghenea
Chi è Madalina Ghenea
Madalina Diana Ghenea nasce l'8 agosto del 1988 a Slatina, in Romania. Dopo avere studiato pianoforte e danza classica per sette anni, a quindici anni intraprende la carriera di modella trasferendosi a Milano: sfila, tra gli altri, per Gattinoni, e nel frattempo si mantiene lavorando come cameriera.
Da modella,...
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