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Frase di Madalina Ghenea

Giocavo a basket, mi hanno visto e mi hanno proposto di diventare modella. Ho accettato soprattutto perché in famiglia eravamo in una situazione difficile: rischiavamo di perdere la casa.

Breve biografia di Madalina Ghenea

Chi è Madalina Ghenea Madalina Diana Ghenea nasce l'8 agosto del 1988 a Slatina, in Romania. Dopo avere studiato pianoforte e danza classica per sette anni, a quindici anni intraprende la carriera di modella trasferendosi a Milano: sfila, tra gli altri, per Gattinoni, e nel frattempo si mantiene lavorando come cameriera. Da modella,...
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