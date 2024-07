Shannen Maria Doherty nasce il 12 aprile del 1971 a Memphis, figlia di Rose, proprietaria di un salone di bellezza, e di John Thomas, un bancario. Dopo avere esordito in televisione nel 1981 nella serie tv "I ragazzi di padre Murphy", nel 1982 è una delle protagoniste de "La casa nella prateria", sceneggiato in cui veste i panni di Jenny Wilder, mentre al cinema esordisce in "Night Shift - Turno di notte", per la regia di Ron Howard. Successivamente partecipa a "Magnum P.I." e al film tv "La casa nella prateria - Ricordando il... continua su Biografieonline.it