Simone Arianne Biles nasce il 14 marzo del 1997 a Columbus. Dedicatasi sin da piccola alla ginnastica artistica, con la forza della dedizione e della volontà è riuscita a diventare l'atleta numero uno al mondo, passando attraverso non poche difficoltà. È alta solo un metro e quarantacinque ma Simone è un concentrato di grinta, precisione, forza e grazia. Un'infanzia difficile Già in tenerissima età la vita le pone dinnanzi una grossa sfida. La madre a causa dei problemi di alcol e droga non è in grado di crescerla, così viene... continua su Biografieonline.it