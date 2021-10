La bellissima attrice, nata il 10 marzo 1958 a Meadville, Pennsylvania è di la seconda di quattro figli di una famiglia di umili origini. La madre è sempre stata una casalinga, come vuole la tradizione dell'America profonda, mentre il padre svolgeva il lavoro di operaio. L'ambiziosa Sharon però, fin da adolescente è ben decisa a non rimanere in quelle condizioni e desidera ardentemente cambiare status sociale, elevarsi. Ben presto si rende conto di possedere un'eccezionale bellezza e così decide di sfruttarla a suo vantaggio....continua la lettura su Biografieonline.it