Catherine Spaak nasce in Francia a Boulogne-Billancourt (nella regione Ile-de-France) il 3 aprile 1945. La sua è un'illustre famiglia belga, che annovera fra i suoi membri, eminenti uomini politici e artisti. Il padre è lo sceneggiatore Charles Spaak, fratello dello statista Paul-Henri Spaak, la madre è l'attrice Claude Clèves. La sorella Agnès è anch'essa attrice. Catherine Spaak in Italia Catherine si trasferisce in Italia nel 1960, e gira diversi film, alcuni come protagonista. Esordisce giovanissima nel film francese "Il... continua su Biografieonline.it