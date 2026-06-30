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Frase di Fabio Capello

Nessuno ha la potenza di Zlatan Ibrahimovic. Lui e Marco Van Basten sono identici nell'eleganza.

Breve biografia di Fabio Capello

Nato a Pieris (Gorizia) il 18 giugno 1946, per molti Fabio Capello rappresenta quel modello di uomo inflessibile e duro teso solo al risultato. Ma se poi i risultati sono quelli che l'ombroso allenatore Goriziano è stato capace di conseguire nella sua prestigiosa carriera, è difficile dargli torto. Lui è uno dei pochi capace di...
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Biografia di Fabio Capello su Biografieonline.it

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