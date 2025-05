Papa Leone I (indicato anche come Leone Magno), santo e dottore della Chiesa, nasce in Toscana, forse a Volterra, nel 390 circa e muore a Roma il 10 novembre 461. Entra nella carriera ecclesiastica a Roma ai tempi di papa Celestino (422-432) e poi, sempre come diacono sotto papa Sisto III. Il suo pontificato inizia il 29 settembre del...

continua leggendo la:

Biografia di Papa Leone I su Biografieonline.it