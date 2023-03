Le brave ragazze vanno in Paradiso. Le cattive ragazze vanno dappertutto.

Mae West, il cui vero nome è Mary Jean, nasce il 17 agosto del 1893 a New York. Ad appena cinque anni avvia la propria carriera in teatro, essendo protagonista id molteplici numeri di vaudeville. Nel giro di breve tempo diventa una stella dei musical. Il 22 settembre del 1911, in occasione della prima assoluta di "A La Broadway", veste i panni di Maggie O'Hara al Broadway Theatre, mentre l'anno successivo è Daffy in "A Winsome Widow", di Raymond Hubbell, al fianco di Charles King, delle Dolly Sisters e di Leon Errol. Nel 1914... continua su Biografieonline.it