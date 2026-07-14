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Non ti innamorare della persona più bella del mondo

Non ti innamorare della persona più bella del mondo
Non ti innamorare della persona più bella del mondo. Innamorati di quella persona che rende il tuo mondo più bello.
Anonimo

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