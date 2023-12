Io voglio che alla domenica ogni contadino abbia il suo pollo in pentola.

Enrico IV di Borbone - indicato come Enrico IV di Francia, detto anche Enrico il Grande (le grand) - nasce il 13 dicembre 1553 a Pau, allora capitale del Viscontado di Béarn quando era situato in Aquitania. Enrico è figlio di Antonio di Borbone (duca di Vendôme) e Giovanna III (regina di Navarra). Enrico IV nacque per volontà del nonno, Enrico II, che per molto tempo aveva desiderato un erede maschio messo al mondo dalla sua unica figlia femmina. Diviene Principe di Viana il 6 marzo 1554 quando viene battezzato nella cappella del... continua su Biografieonline.it