Come diceva la filosofa Rosa Luxemburg: dare il giusto nome alle cose è un atto rivoluzionario.

Gianrico Carofiglio nasce il 30 maggio del 1961 a Bari, figlio della scrittrice Enza Buono e fratello del futuro illustratore e scrittore Francesco Carofiglio (di 3 anni più giovane). Nel 1986 entra in magistratura: dopo aver lavorato a Prato in qualità di pretore, diventa pubblico ministero a Foggia, per poi trasferirsi alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari in qualità di sostituto procuratore. Gianrico Carofiglio negli anni 2000 Nel 2002 debutta nella narrativa come scrittore, con il romanzo "Testimone inconsapevole",... continua su Biografieonline.it