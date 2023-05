È l'ingordigia che fa apparire gli animali, agli occhi degli uomini, privi di ragionamento.

Porfirio nasce a Tiro (città fenicia, oggi in Libano) tra il 233 e il 234 dopo Cristo: il suo nome è la traduzione in greco del semitico Malcho. Originario della provincia romana di Siria, cresce probabilmente a sud di Tiro, nel villaggio di Batanea, per poi studiare presso la scuola ateniese di Cassio Longino, fino a quando - all'età di trent'anni - si sposta a Roma. A Roma A Roma, frequentando gli ambienti senatoriali, ha modo di entrare in contatto con Plotino, che dopo averlo conosciuto inizia ad ammirarne le qualità e,... continua su Biografieonline.it