I saggi imparano molte cose dai loro nemici.

Aristofane nasce il 450 avanti Cristo (circa) nel demo attivo di Cidatene. Poco si sa a proposito della sua vita: le uniche notizie di cui siamo in possesso oggi derivano dalle sue commedie. Aristofane è di fatto il massimo esponente della commedia antica. Nel 427 esordisce giovanissimo con i "Banchettanti", anche se a fungere da istruttore del coro nell'occasione non è il poeta, come avrebbe imposto la tradizione, ma Callistrato. I "Banchettanti" sono la prima commedia di Aristofane (scritta in anni in cui Atene è impegnata nella... continua su Biografieonline.it