Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia

[Questa frase si trova in inglese in queste forme: Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Be pitiful, for every man is fighting a hard battle. E' attribuita spesso a Platone, ma anche Filone di Alessandria e Carlo Mazzacurati. Più probabilmente si tratta di una frase di Ian McLaren, pseudonimo del reverendo scozzese John Wilson]