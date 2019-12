Frasi di Carlo Collodi Scrittore italiano Scarica il PDF con tutte le frasi di Carlo Collodi Download PDF

Breve biografia di Carlo Collodi

Carlo Collodi (il cui vero nome è Carlo Lorenzini), nasce a Firenze il 24 novembre 1826. La madre, Angelina Orzali, benché diplomata come maestra elementare, fa la cameriera per l'illustre casato toscano dei Garzoni Venturi - la cui tenuta a Collodi rimarrà uno dei ricordi più cari del piccolo Carlo - e in seguito presso la ricca famiglia Ginori di Firenze. Il padre Domenico Lorenzini, di più umili origini, debole di carattere e fragile di salute, lavora come cuoco per gli stessi marchesi Ginori. Primogenito di una numerosa e...continua la lettura su Biografieonline.it

