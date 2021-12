San Francesco Saverio (nome originale Francisco de Jasso Azpilicueta Atondo y Aznares de Javier) nasce a Javier, in Navarra, a nord ovest della penisola iberica, il 7 aprile 1506. Nasce in una famiglia nobile che però si vede confiscati tutti i propri beni a seguito della vittoria degli autonomisti navarrini filofrancesci. La confisca è ordinata dal Re Ferdinando il Cattolico. Tale clima conduce San Francesco Saverio a fuggire in Francia, dove studia teologia alla Sorbona. Diviene Maestro dopo il primo triennio. Gli studi e la...continua la lettura su Biografieonline.it